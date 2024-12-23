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Мавра Данилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мавра Данилова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3056-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Мавра Данилова
Отец - Даниил Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Александра Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Филиппова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорий Филиппов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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