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Мурашева Агапия Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашева Агапия Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3053-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Мурашев Иоанн Васильев
Отец - Мурашев Василий Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Мурашева Агапия Филиппова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Филиппова, крестьянская жена (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Казанов Василий Павлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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