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Пискарев Григорий Герасимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пискарев Григорий Герасимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3034-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Петраков Василий Васильев
Отец - Петраков Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Петракова Наталия Владимирова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пискарев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Владимирова, крестьянская вдова (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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