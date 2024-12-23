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Чунов Егор Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чунов Егор Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3031-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Никитин Георгий Иванов
Отец - Никитин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Дария Сергеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Михайлова, крестьянская жена (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чунов Егор Семенов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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