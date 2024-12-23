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Кузнецова Наталия Платонова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузнецова Наталия Платонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3013-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Михайловское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Анна Григорьева
Отец - Кузнецов Григорий Степанов, крестьянин (д. Михайловское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Кузнецова Наталия Платонова (д. Михайловское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гавриил Семенов, крестьянин (д. Михайловское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Семенова, крестьянская вдова (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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