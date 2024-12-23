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Александра Гавриилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Гавриилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2993-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Чекмарев Георгий Васильев
Отец - Чекмарев Василий Гавриилов, запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Ирина Никифорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Гавриилова, крестьянская жена (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Родионов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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