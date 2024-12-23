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Василий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2979-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Александра Петрова
Отец - Петраков Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Петракова Ольга Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Филиппова, крестьянская жена
Воспр. - Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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