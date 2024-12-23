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Крупенин Алексей Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крупенин Алексей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2962-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.09.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Надежда Сергеева
Отец - Зуев Сергей Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Анна Андреева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Герасимова, крестьянская девица
Воспр. - Крупенин Алексей Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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