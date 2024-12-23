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Надежда Авксентиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Авксентиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2958-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.08.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Наталия Петрова
Отец - Петр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Надежда Авксентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Петрова, крестьянская жена
Воспр. - Николай Петров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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