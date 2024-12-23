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Евдокия Константинова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Константинова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2939-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
31.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Евдокия Константинова
Отец - Виноградов Константин Дмитриев, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Петров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Петрова, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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