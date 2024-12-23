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Анна Евфимиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Евфимиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2921-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.06.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.06.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Анна Евфимиева
Отец - Суханов Евфимий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Феодосия Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гавриил Евфимиев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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