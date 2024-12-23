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Казанова Параскева Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казанова Параскева Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2918-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.05.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.05.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Феодосия Иванова
Отец - Казанов Иван Павлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Казанова Параскева Васильева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Васильева, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тимофей Артамонов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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