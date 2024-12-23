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Померанцев Николай Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Николай Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2908-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
18.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Померанцев Николай Петров
Отец - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Александр Померанцев, воспитанник Заиконоспасского Дух. Училища 4 кл.
Воспр. - Анна Померанцева, воспитанница 2 кл. Мариинского Епархиального Женского Училища
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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