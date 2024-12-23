Максим Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Гавриилов

Максим Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Максим Гавриилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2905-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Ирина Иванова
Отец - Шеленин Иван Андреев, запасной рядовой (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шеленина Матрона Трофимова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Гавриилова, крестьянская девица
Воспр. - Максим Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.