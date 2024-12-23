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Чунова Татиана Константинова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чунова Татиана Константинова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2897-р
Роль персоны
Мать
Дата события
31.03.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Чунов Иоанн Егоров
Отец - Чунов Егор Сергеев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чунова Татиана Константинова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Константинова, крестьянская девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Никитин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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