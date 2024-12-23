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Зуев Илия Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Илия Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2896-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.03.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.03.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Зуев Иоанн Илиин
Отец - Зуев Илия Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Параскева Семенова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Николай Иванов, запасной бомбандир ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Дмитриева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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