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Чуракова Марфа Гавриилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чуракова Марфа Гавриилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2886-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.02.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.03.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Чураков Евдокия Васильев
Отец - Чураков Василий Константинов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Марфа Гавриилова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Константинова, крестьянская девица
Воспр. - Чураков Иван Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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