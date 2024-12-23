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Андреева Мария Степанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андреева Мария Степанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2876-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.12.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.12.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Анисия Иванова
Отец - Андреев Иван Трофимов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Андреева Мария Степанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анисия Симеонова, крестьянская жена (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иоанн Николаев, местный священний (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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