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Комлев Матвей Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комлев Матвей Степанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2848-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.09.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
20.09.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Комлев Сергий Матвеев
Отец - Комлев Матвей Степанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комлева Татиана Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Королева Параскева Матвеева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кряквин Иоаким Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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