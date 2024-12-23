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Котелин Иоанн Герасимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелин Иоанн Герасимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2843-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Котелин Иоанн Герасимов
Отец - Котелин Герасим Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Ирина Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Захаров Василий Алексеев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Васильева, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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