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Евдокия Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2842-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Никитин Василий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Татиана Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Алексеева, крестьянская девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Гавриилов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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