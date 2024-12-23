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Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2837-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
верейская мещанка
Нас. пункт приписки
г. Верея, Московская губ.
Дата крещения
24.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Матвеев Александр Васильев
Отец - Матвеев Василий Матвеев, из крестьян отставной старший фейрверкер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Матвеева Евдокия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Иванова, верейская мещанка (г. Верея, Московская губ.)
Воспр. - Иван Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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