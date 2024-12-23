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Дмитрий Игнатиев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дмитрий Игнатиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2829-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Наталия Игнатиева
Отец - Афанасьев Игнатий Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Афанасьева Матрона Дмитриева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасьева Мария Игнатиева, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Дмитрий Игнатиев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Афонасьева Мария Игнатиева, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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