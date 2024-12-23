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Богомолов Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2822-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Евдокия Иванова
Отец - Богомолов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Александра Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Орлова Мария Васильева, крестьянская девица
Воспр. - Черкасов Андрей Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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