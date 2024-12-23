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Ольга Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ольга Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2810-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Ольга Николаева
Отец - Зуев Николай Иванов, запасной бомбандир ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Мария Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Дмитриева, крестьянская вдова (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Иван Сергеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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