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Жуков Дмитрий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Жуков Дмитрий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2809-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Жуков Илия Алексеев
Отец - Жуков Алексей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Жукова Мария Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жуков Дмитрий Иванов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Васильева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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