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Ивленкова Елена Сергеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ивленкова Елена Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2804-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.06.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.06.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Ивленков Иоанн Евфимиев
Отец - Ивленков Евфимий Григорьев, из крестьян запасной рядовой (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивленкова Елена Сергеева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленкова Агрипина Григорьева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сердюков Егор Егоров, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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