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Померанцев Сергий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Сергий Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2802-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.06.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
13.06.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Померанцев Сергий Петров
Отец - Померанцев Петр Феодоров, Слободо-Ильинской церкви города Можайск псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Александра Александровна, Московской Преображенской, что в Пушкарях, Церкви Псаломщик дочь девица
Воспр. - Солнцев Александр Алексеев, Московской Преображенской, что в Пушкарях, Церкви Псаломщик (г. Москва, )
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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