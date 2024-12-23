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Глазунова Наталия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Глазунова Наталия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2792-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Ирина Васильева
Отец - Платонов Василий Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Платонова Параскева Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Глазунова Наталия Васильева, крестьянская жена (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Юдин Спиридон Васильев, крестьянский сын (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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