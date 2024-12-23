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Екатерина Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2782-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Александра Михайлова
Отец - Сидякин Михаил Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Александра Феодорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Семенова, крестьянская вдова (д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сидякин Матвей Павлов, запасной ефрейтор (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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