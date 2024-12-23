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Александра Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2780-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Александра Алексеева
Отец - Зеленый Алексей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зеленая Елена Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Степанов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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