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Русаков Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русаков Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2774-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.03.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.03.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Русаков Иоанн Васильев
Отец - Русаков Василий Васильев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анастасия Савельева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Русаков Аким Васильев, запасной ротный писарь из крестьян дер. Игумновой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Русакова Евдокия Матвеева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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