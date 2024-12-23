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Наталия Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наталия Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2764-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Пугачев Василий Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Анна Алексеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Василий Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Алексеева, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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