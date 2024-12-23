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Пугачева Александра Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачева Александра Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2760-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Пугачев Василий Семенов
Отец - Пугачев Семен Сергеев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Александра Петрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сергей Алексеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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