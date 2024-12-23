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Сергей Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сергей Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2715-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Наталия Иванова
Отец - Лаврентиев Иван Филиппов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Лаврентиева Елена Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина Филиппова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сергей Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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