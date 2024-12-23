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Бабурин Митрофан Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бабурин Митрофан Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2710-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Наталия Митрофанова
Отец - Бабурин Митрофан Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бабурина Мария Петрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бабурин Алексей Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарабутина Варвара Петрова, крестьянская девица (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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