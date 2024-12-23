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Суханов Николай Евфимиев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суханов Николай Евфимиев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2703-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Суханов Николай Евфимиев
Отец - Суханов Евфимий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Феодосия Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханов Матвей Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханова Ирина Евфимова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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