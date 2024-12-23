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Байкова Ксиония Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байкова Ксиония Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2702-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Дата крещения
19.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Байков Илия Васильев
Отец - Байков Василий Павлов, можайского почтово телеграфного отделения почталион
Мать - Байкова Ксиония Семенова
Воспр. - Пелагея Семенова, крестьянская девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ухин Родион Васильев, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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