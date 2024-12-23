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Костюхин Александр Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Костюхин Александр Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2701-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Мария Михайлова
Отец - Виноградов Михаил Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхин Александр Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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