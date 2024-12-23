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Афонасиьева Дария Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Афонасиьева Дария Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2686-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Елена Васильева
Отец - Афанасьев Василий Николаев, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Афанасьева Елена Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасьева Дария Николаева, девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Николаев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Афонасиьева Дария Николаева, девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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