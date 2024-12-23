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Матрона Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Матрона Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2679-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
18.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Прусаков Георгий Филиппов
Отец - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Прусакова Варвара Яковлева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Филиппова, крестьянская девица
Воспр. - Прусаков Андрей Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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