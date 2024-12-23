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Кукуркина Надежда Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркина Надежда Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2673-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Кукуркин Симеон Иванов
Отец - Кукуркин Иван Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Надежда Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анисия Стефанова, крестьянская девица
Воспр. - Кукуркин Стефан Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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