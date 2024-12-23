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Наталия Иоакимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наталия Иоакимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2662-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Мария Иванова
Отец - Бурлаков Иван Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Наталия Иларионова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Иоакимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодор Иванов, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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