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Мария Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2655-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
20.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Мария Васильева
Отец - Чекмарев Василий Иродионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Наталия Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Иванова, крестьянская жена (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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