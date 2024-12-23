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Анна Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2653-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Дария Лаврентьева
Отец - Данилин Лаврентий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Данилина Феодосия Андреева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Матвеева, крестьянская жена (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Петров, из крестьян запасной рядовой (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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