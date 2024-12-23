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Гоголева Анисия Степанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гоголева Анисия Степанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2649-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.02.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.02.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Евдокия Михайлова
Отец - Гоголев Михаил Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Гоголева Анисия Степанова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гоголева Матрена Иванова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Захаров Сергей Степанов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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