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Кузнецов Егор Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузнецов Егор Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2648-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.02.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.02.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Николаев Феодор Герасимов
Отец - Николаев Герасим Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Николаева Евфимия Филиппова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Горбачева Марфа Стефанова, крестьянская жена (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузнецов Егор Ильин, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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