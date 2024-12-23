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Адрианова Акилина Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Адрианова Акилина Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2644-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.01.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.01.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Адрианов Григорий
Мать - Адрианова Дария Никитина, крестьянская девица (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Адрианова Акилина Васильева, крестьянская жена (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зеленов Григорий Матвеев, крестьянский сын (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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