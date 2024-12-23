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Волков Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Волков Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2631-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.12.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.12.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Волков Василий Васильев
Отец - Волков Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Волкова Анна Дмитриева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Волков Егор Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Волкова Мария Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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