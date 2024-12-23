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Сидякин Василий Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякин Василий Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2604-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.09.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
рядовой
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.09.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Пелагея Иванова
Отец - Сидякин Иван Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Параскева Матвеева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Владимирова, воспитанница Московского Воспитательного Дома
Воспр. - Сидякин Василий Павлов, рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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